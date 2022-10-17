Жителей Вологды напугал страшный грохот в небе

Вологжан ночью напугали громкие звуки неизвестного происхождения, ролик с места событий опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, грохот был слышен в районе улиц Карла Маркса, Фрязиновской, Северной, Дальней, Разина, Судоремонтной.

«Но не салюта, ни вспышек возможных взрывов не было видно», – сообщает портал Вологда-поиск.

Некоторые пользователи предположили, что в свете последних событий это может быть связано с учениями сил ПВО.

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