Жителей Рязанской области предупредили о фальсифицированной молочной продукции

На территории России в обороте находится фальсифицированная молочная продукция.

О фальсификате граждан предупреждает Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

В ведомстве сообщили, что масло сливочное Вологодское «Вкусная сказка» 82,5%, изготовитель ЗАО «Вологодский молкомбинат», г. Вологда, Пошехонское шоссе, 4 является фальсификатом. Деятельность по производству масла не осуществляется. По указанному адресу находится многоквартирный жилой деревянный дом, помещений для производства пищевой продукции нет.

О фактах нахождения в обороте продукции с такой маркировкой просьба сообщать в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 51А.