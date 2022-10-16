Жителей и гостей Рязани приглашают на фотовыставку «За полярным кругом»

В Рязанском музее путешественников в понедельник, 17 октября, откроется выставка фоторабот «За полярным кругом» – совместный проект РМП и члена Союза фотохудожников России и Международной федерации фотоискусства (FIAP) Николая Середы.

Работы автор выполнил во время лыжных путешествий по Полярному Уралу. Всего зрителям представят около 50 удивительных по глубине и сдержанных по форме фотографий.

Как рассказал Николай Владимирович, в творческих лыжных экспедициях он провёл почти полвека. Художественные снимки он делал и на Южном Урале, и на Полярном. Многие годы фотохудожник шёл к своей мечте – сходить в лыжный поход на легендарный Константинов Камень. Это крайний горный массив на Полярном Урале, откуда начинается Каменный Пояс. Именно фотоработы с Константинова Камня легли в основу экспозиции.

Николай Середа: «Такого количества удачных снимков я не привозил ни из одного зимнего похода»

На выставке «За полярным кругом» также представлены пейзажи, запечатлённые в ходе других лыжных экспедиций автора на Урал.

Старт церемонии открытия выставки в полдень 17 октября.

Возрастное ограничение 6+

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