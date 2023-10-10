Вторник, 10 октября, 2023
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Житель Ленобласти расчленил гостя и попытался сварить из него суп

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Следователи расследуют уголовное дело в отношении 54-летнего жителя поселка Мичуринское Ленобласти, которого обвиняют в убийстве, пишет 78.ru.

По предварительной версии, безработный позвал в гости 43-летнего знакомого. Во время застолья они поругались. В итоге злоумышленник нанес жертве несколько ножевых ранений.

После этого мужчина расчленил труп и пытался сварить из его останков суп.

Обвиняемый не успел этого сделать, поскольку ужасную картину увидел его брат, который вызвал полицию. Его отправили в СИЗО.

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