Четверг, 2 мая, 2024

Врач Шелепов объяснил, чем опасны синяки на теле без причины

Автор: 7info7

Опубликовано

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Появление синяков на теле без видимой на то причины может сигнализировать о серьёзных заболеваниях. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-травматолог Александр Шелепов.

Медиков напомнил, что гематомы, как правило, появляются после ударов и ушибов, когда повреждаются мягкие ткани. Чаще всего можно заметить синяки у детей, подростков и людей, которые ведут активный образ жизни. Но если синяки на теле появляются без видимых на то причин, это может говорить о различных дефицитах:

— В таких случаях синяки могут возникать из-за авитаминоза, при котором снижается эластичность сосудов и увеличивается их ломкость. Например, может не хватать витаминов группы С, К, Р. Кроме того, можно предположить снижение прочности соединительной ткани, защищающей капилляры, а также болезни, которые уменьшают выработку тромбоцитов, — рассказал эксперт.

Также синяки могут говорить о варикозе. Определить заболевание можно по сосудистов сеточке. Синяки также могут быть побочной реакцией на применение анальгетиков, антидепрессантов и противовоспалительных препаратов.

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