Депутаты Рязанской областной Думы высадили аллею в честь юбилея регионального парламента

Депутаты Рязанской областной Думы, сотрудники аппарата и сенатор Игорь Мурог в четверг, 2 мая, высадили молодые деревья в честь 30-летия регионального парламента. Аллею остролистного клена заложили на территории Верхнего городского парка.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин отметил, что для депутатского корпуса стало доброй традицией высаживать деревья в парках, скверах и дворах в своих избирательных округах, и юбилей законодательного собрания – хороший повод для участия в благоустройстве областного центра.

– Хотим, чтобы наш город был красивым и зеленым. Это наш небольшой вклад в большое дело, которым занимаются многие горожане, участвуя также в майские праздники в субботниках, в озеленении нашего родного города, – сказал Аркадий Фомин. – Мы сегодня вышли вместе с депутатами и сотрудниками аппарата Думы для того, чтобы действительно создать атмосферу весны и труда.

Глава регионального парламента также отметил, что областная Дума активно ведет работу по созданию нормативно-правовой базы, призванной улучшить экологическую обстановку и качество жизни рязанцев. В частности, региональный парламент одним из первых в стране принял решение о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Рязани.

Кроме того, в Рязанской области продолжается работа по формированию комфортной городской среды. В 2024 году в регионе благоустроят 18 общественных территорий. Их выбрали жители 15 муниципалитетов в прошлом году в ходе Всероссийского онлайн-голосования, которое проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На программу поддержки местных инициатив в бюджете Рязанской области текущего года заложено около 380 млн рублей.