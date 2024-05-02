Tele2 предлагает провести майские праздники с пользой

Рязань – Tele2, российский оператор мобильной связи, поддерживает стремление своих клиентов интересоваться искусством и проводить время в музеях. Оператор добавил в программу лояльности «Больше» предложения для всех, кто хочет узнать новое о регионе и не только.

Жители и гости Рязани смогут еще интереснее провести праздничные выходные и посмотреть на город с другой стороны. Абоненты Tele2 с помощью специально сгенерированного промокода получат второй билет в подарок на историческое погружение в музеи:

РИАМЗ, где можно узнать об историческом развитии Рязанского края.

«Прошлое. Настоящее. Будущее» в Торговом городке – посмотреть стенды с достижениями региона и даже увидеть его будущее с помощью нейросети.

«Пахнет хлебом»– выведать все секреты рязанских пекарей.

А те, кто любитсладкое,могут получить второй билет в Музеи истории Рязанского шоколада на ул. Почтовой и Рязанского леденца. В них можно не только узнать, как изготавливают местные лакомства, но и купить их в качестве сувенира для друзей и близких. А в Галерее Пряников – погрузиться в пряничные традиции России и стран мира, в том числе Мексики, Японии и Китая.

Кроме того, абонентам Tele2 доступна скидка 20% на экскурсии в историческом салоне «Аромат времени» в городских рядах. Чем пользовались модницы Рязани в XX веке? Какое отношение к городу имеет Максимилиан Факторович, более известный как Макс Фактор (MaxFactor)? И многое другое – вот что ждет будущих посетителей. Главное, при планировании похода в любой из музеев обращать внимание на график работы и на условия программы «Больше».

Чтобы получить дополнительную выгоду, абонентам достаточно предъявить промокод из приложения «Мой Tele2». Для этого необходимо войти в свой личный кабинет, перейти в соответствующий раздел со значком «Подарок» и выбрать нужное предложение. После чего нажать «Активировать» и дождаться SMS с кодом, а затем показать администратору при покупке билета.

Напомним, программа лояльности «Больше» от Tele2 действует с 2017 года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров на обучение, кино, путешествия и многое другое. Полный список действующих предложений и условий доступны на tele2.ru.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл». ИНН: 7743895280

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