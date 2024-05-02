Администрация Рязани рассказала, сколько будет стоить платная парковка

В Рязани опередили стоимость платных парковок. Она составит 40 рублей в час. Об этом сообщает администрация города Рязани.

Отмечается, что цена за парковку не индексировалась более 8 лет. Новая стоимость рассчитана по Методике расчета размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения.

Водители могут приобрести месячный абонемент за 2200 рублей. Он позволит парковаться на любых платных парковках без ограничения по времени.

Парковки будут работать с 08.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. В выходные и праздничные дни плата не взимается не будет.

Вносить плату будет необходимо в течение первых 15 минут парковки. Сообщается, что сейчас тестируются сервисы по оплате.