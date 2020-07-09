Звезда «Папиных дочек» ответила на критику её отношений с Авербухом

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Актриса Елизавета Арзамасова, сыгравшая Галину Сергеевну в сериале «Папины дочки», ответила пользователям, возмутившимся её отношениям с фигуристом Ильёй Авербухом. Пост она разместила у себя инстаграме.

Арзамасова удивлена реакцией на эту новость. Она считает, что ничего экстраординарного не произошло.

– Мир на голову не рухнул. И я – всё та же Лиза, – написала актриса.

Она напомнила, что раньше обсуждала с подписчиками серьёзные философские вопросы, находила с ними взаимопонимание, а люди в комментариях проявляли такт и деликатность.

– И вдруг такой «взрыв на макаронной фабрике»… Вы чего? Ребята? – написала Арзамасова.

По её словам, у каждого человека, кроме работы, выхода в сеть и общения, есть ещё и личная жизнь. О неё Лиза говорить не любит.

– Но ведь по крупному счёту, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня Всё Хорошо. Разве этого мало? А уж как там всё в деталях, какая разница? – написала Арзамасова.

Напомним, вчера появилась информация о том, что у 46-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой романтические отношения.