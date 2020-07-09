Звезда «Папиных дочек» ответила на критику её отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, сыгравшая Галину Сергеевну в сериале «Папины дочки», ответила пользователям, возмутившимся её отношениям с фигуристом Ильёй Авербухом. Пост она разместила у себя инстаграме.
Арзамасова удивлена реакцией на эту новость. Она считает, что ничего экстраординарного не произошло.
Она напомнила, что раньше обсуждала с подписчиками серьёзные философские вопросы, находила с ними взаимопонимание, а люди в комментариях проявляли такт и деликатность.
По её словам, у каждого человека, кроме работы, выхода в сеть и общения, есть ещё и личная жизнь. О неё Лиза говорить не любит.
Напомним, вчера появилась информация о том, что у 46-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой романтические отношения.
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