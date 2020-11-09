За год кредиты новгородцев увеличились до 8 млрд

За год кредитный долг новгородцев увеличился на 10% и составляет 8 млрд рублей. Об этом сообщает «Великий Новгород».

При этом некоторые люди необдуманно оформляют кредит, а после пытаются обхитрить приставов. К примеру, одна жительница Великого Новгорода приобрела шубу в кредит за 200 000 рублей. Но через два года стало ясно, что взыскания с ее пенсии будут продолжаться еще долго, а вещь постепенно приходит в негодность.

— Тогда пенсионерка начала приходить в отдел судебных приставов и пыталась передать шубу. Она утверждала, что продавец продал некачественный товар, а ей приходится за нее рассчитываться, — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Приставы разъяснили женщине, что при покупке дорогостоящих товаров необходимо рассчитывать только на свои финансовые возможности. В противном случае следует обратиться к продавцу.