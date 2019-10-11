В Омске разбился Ту-154

11 октября 1984 года в Омске случилась авиационная катастрофа. На территории аэропорта Омск-Центральный разбился Ту-154. Авиалайнер Ту-154Б-1 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU-3352 по маршруту Краснодар—Омск—Новосибирск, но на пробеге после посадки в аэропорту Омска столкнулся с тремя аэродромными машинами, производившими работы на ВПП, и разрушился. На борту самолета в момент столкновения находилось 179 человек (170 пассажиров и 9 членов экипажа). Выжить удалось лишь пятерым.

Ту-154Б-1 (регистрационный номер СССР-85243, заводской 77А243, серийный 0243) выпустили в ноябре 1977 года. 9 декабря того же года был передан авиакомпании «Аэрофлот».

В 02:37 OMST 11 октября Ту-154Б-1 борт СССР-85243 вылетел из аэропорта Пашковский в Краснодаре. Всего на борту самолёта находилось 9 членов экипажа и 170 пассажиров (в том числе 24 ребёнка), а также 2700 килограммов багажа, 1600 килограммов груза и 306 килограммов почты. Взлётная масса самолёта и центровка не выходили за установленные пределы.

Полёт выполнялся в штатном режиме. Метеорологические условия к моменту прибытия самолёта в аэропорт Омска были сложными, но соответствовали метеоминимуму КВС. При входе в глиссаду на предпосадочной прямой экипаж доложил 23-летнему авиадиспетчеру стартового диспетчерского пункта Андрею Бородаенко о готовности к посадке, но ответа на запрос не получил, и после повторного запроса посадка ему была разрешена. На высоте 100 метров лайнер вышел из облаков и командир дал команду о включении фар. Однако в моросящих осадках создался световой экран, ухудшающий видимость, поэтому фары были выключены. После доклада штурмана о видимости огней подхода и установления контакта с наземными ориентирами КВС на высоте принятия решения сообщил экипажу: Садимся. После пролёта БПРМ фары были снова включены и командир заметил на ВПП нечеткие очертания каких-то предметов; спросив: Что там на полосе?, он получил ответ от штурмана: Да, отсвечивает что-то. Все три автомашины, работавшие на ВПП — снегоуборщики КрАЗ-258 и Урал-375Д и автомобиль УАЗ-469 — не были оборудованы проблесковыми маяками и радиостанциями для прослушивания эфира. Через 1 секунду после касания шасси самолёта поверхности ВПП экипаж заметил впереди в свете посадочных фар автомашину и начал отворачивать самолёт вправо, но было уже поздно. В 05:39 OMST (02:39 MSK) рейс SU-3352 столкнулся со снегоуборочными машинами. На двух аэродромных машинах (снегоуборщиках) были ёмкости с керосином по 7,5 тонн каждая, которые после столкновения взорвались. В результате мощного удара и взрыва лайнер развернуло влево, фюзеляж разломился надвое, его передняя часть перевернулась и загорелась. Изуродованный самолёт остановился на ВПП в 95 метрах от здания аэропорта Омск-Центральный. События развивались настолько стремительно, что эвакуация пассажиров из горящего самолёта оказалась невозможной.

Всего в катастрофе погибло 178 человек — 174 человека в самолёте (169 пассажиров и 5 членов экипажа — все бортпроводники) и 4 работника наземных служб. Выжило 5 человек — все 4 пилота и 1 пассажир; ранения из них получили второй пилот и пассажир (КВС, штурман и бортинженер не пострадали).

Катастрофа произошла по вине авиадиспетчера стартового диспетчерского пункта, который уснул на рабочем месте. Разрешив выезд машин на ВПП, он не включил световое табло «ВПП ЗАНЯТА». По итогам расследования Омский областной суд приговорил виновных в катастрофе к разным срокам заключения: руководитель полётов Борис Ишалов и диспетчер стартового диспетчерского пункта Андрей Бородаенко были осуждены на 15 лет, авиадиспетчер посадки Василий Огородников получил 13 лет колонии, Михаил Токарев 12 лет тюрьмы с отбытием в ИК общего режима.

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