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В Каменке мать бросила четырех детей

В Каменке (Пензенская область) необходима помощь брошенным детям. Четыре ребенка остались без должного внимания матери.

Пребывающих без присмотра четырех детей, возраст которых колеблется от года до 12 лет, нашла одна из жительниц Каменки. Женщина подняла шум вокруг ситуации. Было установлено, что мать детей оставила малышей без внимания ради алкоголя.

Финал оказался банальным: женщина была доставлена в наркологическое отделение медучреждения. Трое детей были отправлены в приют. Младший ребенок был взят под опеку бабушкой, сообщает Пенза Информ.

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