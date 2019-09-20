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В Екатеринбурге пьяный водитель переехал трех пешеходов на тротуаре

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга 1984 года рождения. Он обвиняется в наезде на трех человек на тротуаре.

Инцидент произошел днем 18 сентября. На перекрестке улиц 40-летия Октября — Уральских Рабочих водитель автомобиля KIA Ceed, будучи пьяным, резко повернул направо с проезжей части. Он оказался на пешеходной зоне, где сбил двух женщин и ребенка.

Как пишет РИА Новости, 9-летний мальчик получил ушиб бедра, 35-летняя пострадавшая попала в больницу с подозрением на перелом ключицы и сотрясением мозга. Еще одна жертва аварии отделалась ушибами.

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