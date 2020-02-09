Труп беременной девушки нашли в подъезде

В Омске на улице Котельникова в подъезде жилого дома обнаружили труп беременной девушки. Об этом сообщает Om1.ru.



Тело 18-летней Натальи К. было найдено во вторник, 4 февраля. При вскрытии выяснилось, что она находилась на пятом месяце беременности. Смерть могла произойти из-за передозировки наркотиков.



Сообщается, что в Омск Наталья приехала из Муромцево. В селе она не отличалась примерным поведением. С детства имела склонность к кражам, а в 17 лет в нетрезвом состоянии угнала у отца машину и устроила ДТП.



В результате пьяного ДТП пострадала сама виновница и двое парней, один из которых сейчас прикован к кровати. Суд присудил Наталье крупный штраф. По предположению журналистов, в Омск она могла приехать, чтобы найти работу и начать платить деньги.



Также сообщается, что девушка ранее уже была беременная. Она забеременела в 16 лет, но плод не выжил и погиб в утробе матери.

