Саратовец два месяца ждал жрицу любви и пошел в полицию

В полицию обратился 23-летний житель Саратова, который стал жертвой секс-мошенницы. Об этом пишет портал «Саратов 24».

Молодой человек решил воспользоваться интимными услугами. Для этого он познакомился в интернете с девушкой из другого региона. Она попросила за свои услуги 15 тысяч рублей. Мужчина сразу же перевел ей деньги, после чего прождал свою жрицу любви два месяца.

Однако своей услуги он так и не дождался. После этого обманутый саратовец решил обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.