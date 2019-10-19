Пьяная автоледи уснула за рулем и протаранила авто в Марий Эл

Жительнице Йошкар-Олы, которая любит ездить пьяной за рулем, грозит тюремный срок. Она может угодить за решетку на срок до двух лет.

Еще в марте 44-летнюю автоледи лишили водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ее обязали оплатить штраф в 30 000 рублей. Но такое наказание не стало препятствием для женщины. В сентябре 2019 года она употребляла спиртное и снова оказалась за рулем автомобиля. Она двигалась по городу и протаранила машину, которая стояла на обочине. В момент ДТП в салоне автомобиля виновницы находился маленький ребенок.

На место ЧП прибыли полицейские и выяснили, что женщина была пьяна в момент ДТП. По факту произошедшего завели уголовное дело. Ведется расследование, сообщает ПГ12.

Фото: УГИБДД по Марий Эл