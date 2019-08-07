Осуждены сёстры, убившие супругов и их маленьких дочерей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва доказательства признаны достаточными для вынесения приговора ранее несудимым 27- и 22-летней родным сестрам, жительницам города Ак-Довурака. Старшая сестра признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц), младшая — в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в, д, ж, к» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные с особой жестокостью, группой лиц, с целью скрыть другое преступление) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Следствием и судом установлено, что 3 марта 2017 года жительница города Ак-Довурака, вернувшись с двумя малолетними дочерьми 6 и 4 лет домой, обнаружила в квартире супруга и двух незнакомых ей девушек в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки, возникшей между хозяйкой дома и 27-летней гостьей, последняя нанесла множественные удары ножом по телу потерпевшей. После этого преступные действия продолжила ее младшая сестра, которая ножом в присутствии малолетней дочери потерпевшей нанесла множественные удары по телу женщины.



После этого 22-летняя осужденная в ходе драки, возникшей с супругом потерпевшей, ножом нанесла множественные удары по телу мужчины, после чего с целью сокрытия факта совершения особо тяжких преступлений совершила убийство двух малолетних девочек. Эта же осужденная с целью сокрытия совершенного убийства четырех лиц подожгла вещи в квартире для имитации пожара. В результате умышленных действий обвиняемой причинен имущественный вред.



Приговором суда 27-летней осужденной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 22-летней осужденной путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с принудительным лечением у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

