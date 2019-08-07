На главную Новости мира Осуждены сёстры, убившие супругов и их маленьких дочерей
Новости мираПроисшествия

Осуждены сёстры, убившие супругов и их маленьких дочерей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва доказательства признаны достаточными для вынесения приговора ранее несудимым 27- и 22-летней родным сестрам, жительницам города Ак-Довурака.  Старшая сестра признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц), младшая — в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в, д, ж, к» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные с особой жестокостью, группой лиц, с целью скрыть другое преступление) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. 

Следствием и судом установлено, что 3 марта 2017 года жительница города Ак-Довурака, вернувшись с двумя малолетними дочерьми 6 и 4 лет домой, обнаружила в квартире супруга и двух незнакомых ей девушек в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки, возникшей между хозяйкой дома и 27-летней гостьей, последняя нанесла множественные удары ножом по телу потерпевшей. После этого преступные действия продолжила ее младшая сестра, которая ножом в присутствии малолетней дочери потерпевшей нанесла множественные удары по телу женщины.

После этого 22-летняя осужденная в ходе драки, возникшей с супругом потерпевшей, ножом нанесла множественные удары по телу мужчины, после чего с целью сокрытия факта совершения особо тяжких преступлений совершила убийство двух малолетних девочек. Эта же осужденная с целью сокрытия совершенного убийства четырех лиц подожгла вещи в квартире для имитации пожара. В результате умышленных действий обвиняемой причинен имущественный вред.

Приговором суда 27-летней осужденной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 22-летней осужденной путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с принудительным лечением у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Скопинском районе отметили День села

В Рязанской области потеплеет до +27ºС

В Рязань приедет уличный театр кукол «Балаганчик сказок»

Рязанцев приглашают в Константиново на концерт коллектива «Талица»

В Рязанской области пройдёт фестиваль национальных культур

В этом году Школа древних городов пройдёт на территории Торгового городка

В Рязань приедут кузнецы из Ирландии, Аргентиты, Дании, Австрии и США

В Рязани откроется фотовыставка древних городов из 26 стран мира

На пяти улицах Рязани отключат холодную воду

Мусульман Рязани приглашают на Курбан-байрам

Из Оки под Рязанью подняли утонувшего рыбака

video

В Рязани презентовали программу II Международного Форума древних городов

В Рыбном появится новый парк

Жителя Ряжска осудили за секс с 12-летней девочкой

«Включайся в движ» вместе с МегаФоном

На станции Рязань-1 горел контейнер

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Появились первые видеокадры из заключительного сезона «Игры престолов»

В Ржеве циркачи бросили фургон с животными и уехали

В Кузбассе избили мужчину, который заступился за девушку