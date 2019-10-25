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Обнаружено рекламное ПО для Android, от которого пострадали миллионы пользователей

Международная антивирусная компания ESET обнаружила в Google Play продолжительную вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android. Об этом говорится в пресс-релизе компании. 

– Мы обнаружили 42 приложения в магазине Google Play, которые относятся к данной кампании по распространению нежелательного рекламного ПО; половина из них все еще была доступна на момент обнаружения. Отвечающая за безопасность команда из Google удалила эти приложения после нашего уведомления, но они все еще доступны в сторонних магазинах, –  сообщает Лукас Стефанко, эксперт по безопасности ESET.

Приложения предоставляют обещанные возможности –  простые игры, онлайн-радио, загрузку видеороликов, –  но также работают как рекламное ПО, с общим для всех функционалом. Суммарно эти вредоносные приложения загрузили 8 млн раз за последний год.

Приложения используют различные трюки для того, чтобы попасть на устройства жертв и остаться незамеченными: например, не показывают рекламу до тех пор, пока девайс не будет разблокирован. Если пользователь попытается выяснить, какое приложение запускает показ рекламы, то программа будет выдавать себя за Facebook или Google. 

– Рекламное ПО притворяется одним из этих двух приложений, чтобы не вызвать подозрений и остаться на зараженном устройстве как можно дольше, –  объясняет Стефанко.

Также интересно то, как семейство Ashas прячет свой код под именем библиотеки com.google.xxx. 

– Притворившись частью легитимного сервиса Google, приложение стремится избежать тщательной проверки. Некоторые механизмы обнаружения могут вносить подобные библиотеки в белый список ради экономии ресурсов, –  говорит Лукас Стефанко.

В процессе анализа приложений эксперты ESET заметили, что создатель вредоносного ПО оставил множество следов. Исследователи отследили разработчика при помощи информации из открытых источников. Он оказался оператором кампании и владельцем командного сервера. 

– Установление личности разработчика –  побочный эффект нашей работы по выявлению вредоносного ПО, –  говорит Лукас.

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