На главную Новости мира Новый Audi Q3: продажи уже стартовали
Новости мираОбщество

Новый Audi Q3: продажи уже стартовали

На территории Российской Федерации презентовали обновленный кроссовер Audi Q3. После показа уже стартовали продажи данной модели, сообщает Авторевю.

Пока что дилеры получили комплектацию Start Edition. Она может порадовать водителей турбированным двигателем TFSI с объемом в 1.4 литра – мотор выдает 150 «лошадей», а также передним приводом. За такое оснащение придется отдать 2 миллиона 370 тысяч рублей.

Audi Q3 в других версиях поступят в дилерские салоны немного позднее. В феврале начнется реализация паркетников с полным приводом. Они будут оснащены двухлитровым движком TFSI, который содержит в себе 180 л.с. Эти машины будут продаваться по цене от 2 миллионов 562 тысяч рублей.

Фото: Авторевю

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Астрахани сидящим в СИЗО детям разрешили поздравить мам с 8 марта

В Петербурге жестоко избит и ограблен посетитель «Азбуки вкуса»

Составлен рейтинг культовых моделей «АвтоВАЗа»