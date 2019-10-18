Новый Audi Q3: продажи уже стартовали

На территории Российской Федерации презентовали обновленный кроссовер Audi Q3. После показа уже стартовали продажи данной модели, сообщает Авторевю.

Пока что дилеры получили комплектацию Start Edition. Она может порадовать водителей турбированным двигателем TFSI с объемом в 1.4 литра – мотор выдает 150 «лошадей», а также передним приводом. За такое оснащение придется отдать 2 миллиона 370 тысяч рублей.

Audi Q3 в других версиях поступят в дилерские салоны немного позднее. В феврале начнется реализация паркетников с полным приводом. Они будут оснащены двухлитровым движком TFSI, который содержит в себе 180 л.с. Эти машины будут продаваться по цене от 2 миллионов 562 тысяч рублей.

Фото: Авторевю