Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения, об этом сообщает «Российская газета».



Темы для сочинений были утверждены Советом по проведению итогового сочинения под председательством Натальи Солженицыной. Конкретные темы, по которым выпускники будут писать работы, они узнают за 15 минут до начала экзамена в декабре. Оцениваться сочинения будут по принципу «зачёт» – «незачёт».



Среди направлений, из которых будут выбраны темы для сочинений: «Война и мир – к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

