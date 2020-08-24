«Насиловал, душил, бил молотком»: красноярец зверски пытался убить собаку

В Красноярске мужчина хотел убить собаку молотком и душил ее, а до этого, со слов очевидцев, пытался изнасиловать животное. Об ужасном случае рассказали волонтеры, пишет «ТВК Красноярск».

Животное обнаружили на улице Щорса. Очевидцы заметили, что мужчина тащит скулящую собаку, и попытались забрать животное.

Следователи осмотрели собаку и зафиксировали побои. Животное увезли в клинику. Сейчас собака в крайне тяжелом состоянии, у нее черепно-мозговая травма. У питомца пробита голова в нескольких местах. Экспертиза покажет, были ли собака изнасилована злоумышленником.

Реклама

Очевидцы уже написали заявление в полицию. В правоохранительных органах пообещали рассказать подробности позже.