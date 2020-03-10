«Это уголовка!»: Женщина устроила разгром в иркутской аптеке

Проживающая в Иркутске женщина устроила скандал в аптеке и разгромила ее. Причиной для такого поведения стал отказ фармацевта вернуть деньги за таблетки.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась видеозапись с места инцидента. При просмотре ролика можно заметить, что иркутянка пришла в аптечный пункт и заявила, что фармацевт не сообщила ей информацию о побочных действиях препарата. Когда посетительница увидела, что работница аптеки снимает ее на камеру, она стала агрессивно себя вести: разрушила прилавок, опрокинула товары на пол, скинула со стола кассовый аппарат. Кроме того, женщина осыпала собеседницу угрозами и оскорбляла ее.

– Передай другим таким же, мразь, это уголовка! Я детей хочу рожать, ты убийца в халате белом, сволочь. Ты не мать, ты дрянь, своим детям, может, так же сделаешь? – кричала агрессивная жительница Иркутска.

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Кроме того, женщина призвала фармацевта уходить с работы. Отметим, что дебоширка принесла в аптеку «Аллохол».