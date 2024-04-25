Пятница, 26 апреля, 2024

В Рязани на Северной окружной рухнул дрон, который переносил телефон в колонию

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ya62.ru/

В Рязани упал квадрокоптер, который квадрокоптер, который доставлял телефон в колонию для осужденных. Об этом пишут YA62.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что небольшой дрон упал на Северной окружной дороге. К нему был прикреплен мобильный телефон.

Квадрокоптер обнаружили в пределах визуальной досягаемости ИК-2. Собеседник портала прокомментировал, что его хотели пытались забросить в колонию.

Чуть раньше в пресс-службе УМВД по Рязанской области сообщили, что у дороги обнаружили предмет, который не опасен для граждан.

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