В Рязани на Северной окружной рухнул дрон, который переносил телефон в колонию

В Рязани упал квадрокоптер, который квадрокоптер, который доставлял телефон в колонию для осужденных. Об этом пишут YA62.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что небольшой дрон упал на Северной окружной дороге. К нему был прикреплен мобильный телефон.

Квадрокоптер обнаружили в пределах визуальной досягаемости ИК-2. Собеседник портала прокомментировал, что его хотели пытались забросить в колонию.

Чуть раньше в пресс-службе УМВД по Рязанской области сообщили, что у дороги обнаружили предмет, который не опасен для граждан.