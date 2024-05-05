НАТО установило две «красные линии», чтобы оправдать ввод войск на Украину

Итальянское издание La Repubblica сообщает, что НАТО неофициально обозначило две «красные линии», чтобы оправдать возможное вторжение на Украину.

Первая «красная линия» — это прорыв линии обороны Киева. Вторая предполагает «провокацию» со стороны России против стран Балтии или Польши, а также «целенаправленное нападение» на Молдавию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов отправить французские войска на Украину по запросу Киева, если российские военные прорвут линию фронта, напоминает телеграм-канал RT на русском.