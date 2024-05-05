В Рязани в воскресенье прошел град

В Рязани 5 мая пошел град. Видео опубликовали местные жители в группе «Подслушано в Рязани».
До конца дня ожидается усиление ветра до 17 м/с.
А в ночь рязанцев снова ждет похолодание. На этот раз столбик термометра может опустится до -6 градусов.
В Рязани 5 мая пошел град. Видео опубликовали местные жители в группе «Подслушано в Рязани».
До конца дня ожидается усиление ветра до 17 м/с.
А в ночь рязанцев снова ждет похолодание. На этот раз столбик термометра может опустится до -6 градусов.
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