В ночь на 6 мая в Рязанской области похолодает до -6 градусов

ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждает о ночных заморозках.
В ночь с 5 на 6 мая местами ожидается похолодание до -6 градусов.
В ночь на воскресенье минусовую температуры фиксировали в Туме, Сасове, Елатьме и Касимовском районе.
ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждает о ночных заморозках.
В ночь с 5 на 6 мая местами ожидается похолодание до -6 градусов.
В ночь на воскресенье минусовую температуры фиксировали в Туме, Сасове, Елатьме и Касимовском районе.
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