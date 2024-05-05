В ночь на 6 мая в Рязанской области похолодает до -6 градусов

ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждает о ночных заморозках.

В ночь с 5 на 6 мая местами ожидается похолодание до -6 градусов.

В ночь на воскресенье минусовую температуры фиксировали в Туме, Сасове, Елатьме и Касимовском районе.