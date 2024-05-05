Воскресенье, 5 мая, 2024

В ночь на 6 мая в Рязанской области похолодает до -6 градусов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: 62.mchs.gov.ru/

ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждает о ночных заморозках.

В ночь с 5 на 6 мая местами ожидается похолодание до -6 градусов.

В ночь на воскресенье минусовую температуры фиксировали в Туме, Сасове, Елатьме и Касимовском районе.

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