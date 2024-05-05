Воскресенье, 5 мая, 2024

В Рязани ушел из жизни кандидат технических наук Михаил Никифоров

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/rgrty

Ушел из жизни Михаил Борисович Никифоров, доцент кафедры ЭВМ Рязанского радиотехнического университета. Об этом написали в группе учебного заведения.

Михаил Борисович родился 12 августа 1946 года. Он работал на кафедре электронных вычислительных машин с 1968 года, в последние годы был бессменным руководителем НОЦ «СпецЭВМ» и заместителем заведующего кафедрой по научной работе.

Михаил Никифоров является автором и соавтором более 300 научных работ. Под его руководством кандидатские диссертации подготовили и защитили 10 аспирантов.

Церемония прощания состоится у главного входа в РГРТУ в понедельник 06.05 в 14.00.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани ребенок бросал игрушки с 15 этажа, после чего соседи вызвали спасателей

За сутки в Рязанской области произошло шесть пожаров

В Рязани произошла авария на перекрестке улиц Гоголя и Полетаева

В Рязани в воскресенье прошел град

В Рязанском перинатальном центре в апреле родилось больше мальчиков, чем девочек

В ночь на 6 мая в Рязанской области похолодает до -6 градусов

Прошлая ночь в Касимовском районе была самой холодной во всем регионе

Певица Максим празднует Пасху в Рязанской области

Названы пять имен, обладательницы которых невольно разрушают свой брак

В Бердянске взорван автомобиль, погиб сотрудник колонии

НАТО установило две «красные линии», чтобы оправдать ввод войск на Украину

Сотрудник ОМОН из Рязани показал боевые награды и фотографию прадеда

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани ребенок бросал игрушки с 15 этажа, после чего соседи вызвали спасателей

Новости Рязани
Это произошло в воскресенье, 5 мая, примерно в 15:30.

За сутки в Рязанской области произошло шесть пожаров

Новости Рязани
Пожарные выезжали на тушение мусора и сухой растительности пожарные выезжали 18 раз.

В Рязани произошла авария на перекрестке улиц Гоголя и Полетаева

Новости Рязани
ДТП произошло 5 мая.

В Рязани в воскресенье прошел град

Новости Рязани
До конца дня еще ожидается усиление ветра до 17 м/с.

В Рязанском перинатальном центре в апреле родилось больше мальчиков, чем девочек

Новости Рязани
Сейчас по статистике на 106 мальчиков рождается 100 девочек.