В Рязани ушел из жизни кандидат технических наук Михаил Никифоров

Ушел из жизни Михаил Борисович Никифоров, доцент кафедры ЭВМ Рязанского радиотехнического университета. Об этом написали в группе учебного заведения.

Михаил Борисович родился 12 августа 1946 года. Он работал на кафедре электронных вычислительных машин с 1968 года, в последние годы был бессменным руководителем НОЦ «СпецЭВМ» и заместителем заведующего кафедрой по научной работе.

Михаил Никифоров является автором и соавтором более 300 научных работ. Под его руководством кандидатские диссертации подготовили и защитили 10 аспирантов.

Церемония прощания состоится у главного входа в РГРТУ в понедельник 06.05 в 14.00.