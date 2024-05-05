Легендарная провидица Ванга оставила «пасхальное» пророчество на 2024 год

Предсказания, которые сделала при жизни болгарская провидица Ванга, несколько десятков лет поражают людей своей точностью. До сих пор к словам покойной ведуньи прислушиваются. По ним пытаются определить, что нас ждёт в будущем. Большое количество пророчеств Ванги сохранил и показал миру журналист, так называемый «кум Ванги» Сергей Косторной.

Одно из последних заявлений он сделал в эфире шоу «Пусть говорят». Публицист показал одно из предсказания бабы Ванги, которое касается событий 2024 года. Оно соотносится с наступившим праздником Пасхи:

— Будут сладкие куличи на Пасху, точнее, приятные вести. Это ведь очередной год пяти двоек, он несёт приятные новости. Например, два Дня Победы будут праздновать в 2024-м, — обещала Ванга.

Пока сложно сказать, соотносятся ли как-то слова провидицы с событиями, которые происходят в зоне СВО. Но уже в ближайшее время, скорее всего, нам предстоит это проверить. Пасху православные христиане встретили 5 мая. Сам праздник отмечают ещё 40 дней после даты её наступления.

Кстати, до этого историки обратили внимание, что дата Пасхи 2024 года удивительным образом почти совпадает с датой Пасхи победного 1945 года. В 1945-м Христово Воскресенье встречали 6 мая. Тогда, кстати, произошло уникальное совпадение. Пасха совпала с днём памяти Георгия Победоносца, покровителя воинства. И почти сразу случился долгожданный День Победы. В этом году Пасху мы встретили накануне памятного дня. Хочется верить, что такая последовательность вовсе не случайна.

Вселяет надежду в благоприятный исход боевых действий уже в ближайшее время ещё одно пророчество. За десятилетия до разразившихся на территории Украины событий святой старец Зосима увидел противостояние России и Украины. Продлится оно ровно три года (по всей видимости, тогда старец предсказал ход спецоперации). Зосима говорил о трёх непростых Пасхах, которые придётся пережить народу. Правая из них будет кровавой, по всей видимости, речь шла о 2022 году. Вторая Пасха — голодная, 2023 год.

А вот третья Пасха будет победная. Если верить предсказаниям отца Зосимы, кровавый Киевский режим может ожидать полный разгром на Пасху именно в 2024 году.

В целом о судьбах Украины и России говорили многие православные старцы. Обладая прозорливостью и мудростью, они понимали, что проводимая на Украине политика, которая идёт вразрез православным ценностям и принципам братства и единения, не приведёт ни к чему хорошему. Старей Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков, много говорил о расколе стран и о чудовищных последствиях, которые он принесёт. Одно из его пророчеств взбудоражило наших современников:

— Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией, — говорил отец Лаврентий.

Лаврентий Черниговский говорил: ни в коем случае нельзя допускать разъединения России, Беларуси, Украины. Это равнозначно разъединению святой Троицы. Он также говорил, что в Киеве никогда не должно быть патриарха.