Названы пять имен, обладательницы которых невольно разрушают свой брак

Многие девушки мечтают о принце на белом коне и роскошной свадьбе. Но иногда даже после того, как возлюбленный сделал предложение, в отношениях что-то меняется. Ещё вчера милая и нежная красавица может начать капризничать и придираться к новоиспечённому мужу по поводу и без.

Почему так происходит? Специалисты считают, что имя женщины тоже играет свою роль, пишет Woman.ru.

Например, красавица с греческим именем Елена с первого взгляда привлекает внимание мужчин. Её внешнее очарование и богатый внутренний мир заставляют мужчин добиваться новых свиданий с ней. Елена отвечает взаимностью далеко не всегда, но если у неё пробуждаются чувства, она не будет закрывать на это глаза.

Очаровательные Лены срывают свою маску таинственности почти сразу после того, как суженый надевает кольцо на палец. Ещё вчера скромницы превращаются в раздражительных особ, которые не умеют контролировать свои эмоции. Они становятся болтливыми и постоянно критикуют близких, а со временем это становится неуправляемым. Ужиться с такой «новой» Еленой удаётся не каждому, так что брак может потерпеть крах.

Жанны — настоящие любительницы свободы. Они очень чувственные и немного импульсивные. В выборе партнёра они придерживаются строгих правил. Они не стремятся поскорее выйти замуж, но и перспектива одиночества их совсем не привлекает. Когда на их пути встречается тот самый, они поддаются чарам Амура и принимают предложение руки и сердца. Однако вскоре каждый в этом союзе может пожалеть о такой спешке.

Темпераментная Жанна стремится доминировать над супругом и постоянно его критикует. Ей начинает казаться, что её свобода теперь ограничена, а оттого чувства к партнёру быстро остывают.

Марины изначально задают себе высокую планку, заставляя добиваться своего внимания очень долгое время. Когда нерушимую стену всё-таки удаётся разрушить, эти девушки пускают в ход свой природный магнетизм. Возлюбленный Марины полностью поддаётся её чарам и почти сразу ведёт к алтарю, который становится для пары точкой невозврата. В семейной жизни эти девушки очень скандальны. Они не терпят запреты и воспринимают любые просьбы как указы. В полной мере выходит наружу и умение манипулировать людьми, которое близкие девушки далеко не всегда замечают. Ей очень важно чувствовать своё признание в обществе, поэтому даже будучи замужней женщиной Марина не откажется от флирта с другими мужчинами.

Екатерины почитаются во многих религиях. Они невероятно привлекательные женщины, спокойные, рассудительные и очаровательные. Свой круг общения они формируют очень тщательно и поэтому подпускают к себе далеко не каждого.

Долгое время Катя не может определиться, кто же всё-таки достоин стать её мужем, но как только выбор будет сделан, Екатерина начнёт проявлять свою истинную натуру. Привязываться к кому-либо обладательницы этого имени никогда не научатся, поэтому и особо дорожить вниманием своего возлюбленного не станут. Стремление к независимости часто оборачивается манипуляцией окружающими. Нередко это умение девушка использует для того, чтобы настроить своего супруга против свекрови, если та ей чем-то насолила. Её капризность провоцирует постоянные выяснения отношений и вносит раздор, которому, как правило, нет конца и края.

Наталии славятся своим колким характером. Они не терпят критику и помнят абсолютно все обиды. Зато в своём выборе они всегда полностью уверены и поэтому, как правило, никогда не сожалеют о замужестве. Из Наталии получается отличная хозяйка, которая прекрасно ладит с новоиспечёнными родственниками. В супружеском союзе эта женщина — абсолютный лидер, который нередко относится к своему мужу как к слуге. «Подай», «принеси» и «сделай это» — базовый набор реплик Натальи. Довольно часто обладательницы этого имени жертвуют семейными вечерами ради встреч с подругами, оставляя супруга с детьми и домашними делами один на один. Если возлюбленный Наталии действительно её любит, то мириться с таким раскладом он может довольно долго, но стоит ли оно того?