Воскресенье, 5 мая, 2024

В Бердянске взорван автомобиль, погиб сотрудник колонии

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Сегодня, в день Пасхи Христовой, в городе Бердянск Запорожской области произошёл теракт, в результате которого погиб сотрудник колонии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале Владимир Рогов.

Сотрудник колонии был подорван в своём автомобиле. От полученных травм он скончался на месте.

По факту произошедшего ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

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