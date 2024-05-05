В Бердянске взорван автомобиль, погиб сотрудник колонии

Сегодня, в день Пасхи Христовой, в городе Бердянск Запорожской области произошёл теракт, в результате которого погиб сотрудник колонии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале Владимир Рогов.

Сотрудник колонии был подорван в своём автомобиле. От полученных травм он скончался на месте.

По факту произошедшего ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).