Дмитрий Медведев одобрил создание «поликлиник на колесах»

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев одобрил политику создания передвижных поликлиник в нашей стране. Во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным глава правительства заявил, что такая практика будет полезной для людей в зрелом возрасте, поможет развивать диагностику и процесс осуществления медпроцедур, сообщает РИА ФАН.

«Взяли большую фуру, в нее уместилось 7 врачебных кабинетов. Это не ФАП, а небольшая полноценная поликлиника на колесах», — приводит слова Андрея Никитина сайт правительства РФ. Губернатор также отметил, что на данный момент в его области функционируют 2 поликлиники на колесах, а в будущем планируется удвоить число таких пунктов.

Медведев оценил такую задумку и высказал свои мысли по данному поводу:

«Это очень хорошая тема. Я видел неоднократно, как подобные мобильные комплексы используются в регионах. Действительно, для людей зрелого возраста это очень удобно, поскольку никуда ездить не надо — современное оборудование приходит непосредственно в деревню, возможность диагностики гораздо более высокая, да и просто проведения медицинских процедур».

Фото: Правительство РФ