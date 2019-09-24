Дело деда, который сунул живого внука в печь, передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя города Омска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



По данным следствия, 22 апреля 2019 года обвиняемый, находившийся в сильной степени алкогольного опьянения, в садовом доме садового товарищества «Птицевод», применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги мальчика, женщину выгнал из дома, а ребенка с целью убийства затолкал вниз головой в горящую печь. Когда женщина с соседкой вернулась на помощь ребенку, мальчика достали из печи и срочно госпитализировали, однако ребенок, получивший ожоги более 50 процентов тела, через несколько дней скончался.



Проведенной в ходе следствия психиатрической экспертизой установлено, что у обвиняемого было временное психическое расстройство и галлюцинации вследствие употребления алкоголя, в момент совершения преступления он находился в состоянии невменяемости. Ребенок воспитывался 21-летней дочерью обвиняемого, проживавшей отдельно, которая отвела сына к родителям перед тем, как идти на работу. По ходатайству следственных органов обвиняемый был заключен под стражу.



Поскольку семья являлась неблагополучной, ранее состояла на учете в органах профилактики, но пять лет назад с учета была снята, следователем в адрес руководства отдела полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, по итогам рассмотрения которого должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Действующим законодательством предусмотрено, что к лицам, совершившим преступления в состоянии невменяемости, судом назначаются принудительные меры медицинского характера, в связи с чем уголовное дело направлено в областной суд для применения этих мер.

