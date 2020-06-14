Боня: Погибший Захаров «спас душу» Ефремова

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Известная телеведущая Виктория Боня записала видео, в котором высказалась о ситуации с ДТП, участниками которой стали актер Михаил Ефремов и рязанец Сергей Захаров. Напомним, в результате смертельной аварии курьер погиб.

По словам Бони, «светлый» Захаров пожертвовал жизнью, чтобы спасти «загубленную» душу Ефремова.

– Посмотрела на Ефремова – и поняла, что человек просто умирает, – отметила Виктория в своем Инстаграм-обращении.

Она добавила, что Захаров «пришёл в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушёл, спасая душу такого, как Ефремов». Ведущая пожелала Михаилу мудрости и осознанности. Она заявила, что данные качества помогут осознать все.