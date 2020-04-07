Банк «Открытие» первым среди финансовых корпораций в России начал использовать уникальное оборудование для поддержки сервисов 32G FC с ADVA FSP 3000

7info
Новости мира

Раскрыты детали смертельного ДТП с эпатажным блогером

Телеканал РЕН ТВ раскрыл детали аварии, в которой погиб известный своим эпатажем 44-летний блогер Павел Петель. Инцидент произошел 4...
Узнать больше
В этот день

Родился Иван Суриков

Русский поэт, представитель «крестьянского» направления в русской литературе Иван Захарович Суриков родился (25 марта) 6 апреля 1841 года в деревне Новоселово Ярославской...
Узнать больше
Новости мира

Кардиолог назвал бюджетное средство для укрепления иммунитета

Кардиолог назвал недорогое средство, которое поможет россиянам укрепить иммунитет во время нашествия эпидемии. Для этого идеально подойдет прополис. По...
Узнать больше
Новости мира

В МИД РФ сообщили об угрозе киберпандемии

Глава Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что мир может быть поражен киберпандемией. Об этом пишет РЕН ТВ.
Узнать больше
Коронавирус мир

Митрополит Татарстана совершил воздушный крестный ход

3 апреля 2020 года митрополит Казанский и Татарстанский Феофан осуществил крестный ход над Казанью. Мероприятие проводилось на вертолете. Митрополит...
Узнать больше
-

Реализация уникального компактного и эффективного оптического транспортного решения ADVA FSP 3000 и новая DCI сеть позволят банку «Открытие» увеличить максимальные скорости передачи данных, снизить уровень энергопотребления и существенно экономить на операционных расходах.

Банк «Открытие» осуществил запуск в эксплуатацию оборудования FSP 3000 для поддержки сервисов Fibre Channel 32 Гбит/с, а также Ethernet 40 Гбит/с и 100 Гбит/с. Банк «Открытие» стал первой финансовой корпорацией в стране, использующей новейшую технологию Gen 6 Fibre Channel. Новое решение кросс-коммутации от ADVA OpenFabric™ OTN с расширенными возможностями для межсетевого взаимодействия центров обработки данных (DCI) обеспечивает качественно новый уровень пропускной способности и надежности. Система мониторинга оптических волокон ADVA ALM обеспечивает комплексный онлайн-контроль качества волокон и быстрое обнаружение повреждений. Компания Zettaline, селективный партнер ADVA и эксперт в ИТ-решениях, сыграла ключевую роль в реализации этого проекта.

– Для нас, как одного из ведущих российских банков, очень важно, чтобы мы предоставляли нашим клиентам гарантированный доступ к их важным финансовым данным. Вот почему ADVA FSP 3000 в сочетании с технологиями OpenFabric ™ и ALM является отличным инструментом для нас. Это техническое решение обеспечивает комплексный мониторинг и контроль для обеспечения максимальной работоспособности и надежности сети, –  сообщил Андрей Иващенко, вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры банка «Открытие». – Благодаря поддержке технологии 32 Гбит/с Fibre Channel это новое решение подняло обработку SAN-данных в нашей компании на новый уровень. А благодаря тому, что ADVA FSP 3000 OpenFabric ™ агрегирует низкоскоростные сервисы в суперскоростные интерфейсы, мы имеем возможность обеспечивать максимальные скорости передачи данных, требующиеся ряду наших клиентов.

Созданная на основе уникального компактного и эффективного оптического транспортного решения ADVA FSP 3000, новая DCI сеть банка «Открытие» позволяет существенно экономить на операционных расходах. Новая инфраструктура обеспечивает высокую пропускную способность каналов Ethernet и Fibre Channel, имея при этом чрезвычайно низкий уровень энергопотребления, что помогает банку «Открытие» достигать серьезной экономии энергопотребления, даже когда трафик продолжает расти. Благодаря OTN кросс-коммутатору ADVA OpenFabric это инновационное решение также обеспечивает максимальную гибкость, позволяя легко и быстро активировать и переключать сервисы банка. Более того, масштабируемая модульная конструкция платформы FSP 3000 защищает инвестиции банка «Открытие» и дает возможность компании планировать дальнейшее расширение инфраструктуры.

– Новая сеть банка «Открытие» обеспечивает значительный прирост производительности и эффективности. Благодаря нашей технологии FSP 3000 она поддерживает самые современные услуги Fibre Channel с минимальными задержками, что позволяет банку достигать максимальной производительности флэш-хранилищ в своих центрах обработки данных, – прокомментировал Андреас Елинек –  директор ADVA по продажам в Восточной Европе, России и СНГ. – Устойчивость и надежность – ключевые факторы, учитывавшиеся при разработке и реализации данного проекта. Именно поэтому банк «Открытие» также выбрал наше решение ALM. Специально разработанное как простое в эксплуатации устройство для контроля качества оптических волокон по принципу «включай и работай», оно обеспечивает непрерывный мониторинг, позволяя операторам оперативно узнавать, возникают ли проблемы на сети и где именно. Эти функции мониторинга в режиме реального времени являются важнейшим аспектом для контроля и обеспечения сервисов при использовании волоконно-оптических линий передачи данных. В случае возникновения каких-либо проблем с волокном наша FSP 3000 OpenFabric ™ автоматически активирует резервные маршруты передачи данных, повышая доступность и качество обслуживания.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Почти 20% заразившихся коронавирусом живут в одном из сёл под Рязанью

Новости Рязани
Число заражённых в селе Заокское Рязанского района составляет 17,1% от общего числа зарегистрированных случаев коронавируса в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства...
Узнать больше

В Рязанской области введут спецпропуска на период самоизоляции

Видео
Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий рассказал телеканалу ТКР о выдаче пропусков для перемещения по Рязани. Пропуска на свободное...
Узнать больше

Состоялось заседание оперативной рабочей группы правительства Рязанской области

Власть
7 апреля состоялось очередное заседание оперативной группы правительства Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.  Рассматривалась оперативная обстановка на...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Почти 20% заразившихся коронавирусом живут в одном из сёл под Рязанью

Новости Рязани
Число заражённых в селе Заокское Рязанского района составляет 17,1% от общего числа зарегистрированных случаев коронавируса в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства...
Узнать больше

В Рязанской области внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат

Новости Рязани
Пенсии и социальные выплаты, предоставляемые в регионе по линии Пенсионного фонда России, до конца апреля будут выплачиваться по изменённому графику. Об этом...
Узнать больше

Время строить новый мир: Школа Бизнеса «Синергия» проводит антикризисный онлайн-форум

Новости мира
17–18 апреля пройдет антикризисный Synergy Online Forum. Основной темой события организаторы — называют разработку экстренных мер для бизнеса по адаптации к кризису...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Полицейские устроили погоню за инвалидом-нарушителем самоизоляции

Почти 20% заразившихся коронавирусом живут в одном из сёл под Рязанью

В Рязанской области введут спецпропуска на период самоизоляции