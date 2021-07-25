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Выставка современного искусства в архангельском Кегострове закончилась дракой

Елена Лобанова
Выставка современного искусства в архангельском Кегострове закончилась дракой
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В субботу, 24 июля, на Кегострове в Архангельске открылась выставка современного искусства. Поздно вечером, после закрытия, местные жители подрались с художниками. Об этом сообщает 29.ru. 

Выставка «Коровник» открылась в заброшенном здании. Над ней трудились десятки художников. На открытие с материка прибыли люди. 

Драка началась около 21:30, когда с острова отплывал последний теплоход. Еще в здании между местными жителями и художниками начался словесный конфликт, который позже перерос в махание кулаками. 

— У приехавших с собой были перцовые баллончики. Часть нападавших нейтрализовали с помощью жгучей смеси. Попало и посторонним людям, которые не участвовали в конфликте, — говорится в сообщении. 

Когда теплоход начал отплывать, то местные жители закидали его палками, бутылками и даже битой. 

В конфликте никто серьезно не пострадал. По словам художников, жители приехали на выставку, чтобы специально учинить конфликт.

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