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Врачи рассказали о снижении иммунитета у детей из-за отсутствия солнечного тепла

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Изображение от snowing на Freepik

Отсутствие ожидаемой летом стабильной теплой погоды привело к снижению иммунитета у маленьких жителей России. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили врачи Видновской РКБ.

Как отмечают специалисты, в больницы все чаще стали обращаться родители с детьми, у которых наблюдаются ярко выраженные симптомы ОРВИ. Маленькие пациенты жалуются на неприятные ощущения в глазах, а также на боль в горле.

«Сопровождается все общей интоксикацией организма: повышением температуры, ухудшением аппетита, слабостью. У некоторых детей были боли в животе, тошнота, диарея»

рассказала врач-инфекционист ВРКБ Татьяна Корякина.

Данные симптомы могут быть признаком аденовируса. Он не выдерживает солнечных лучей, но при этом хорошо выживает при низкой температуре. К его распространению могло привести снижение количества солнечных дней и низкая относительно летней нормы температура воздуха.

Врачи напомнили, что при появлении этих и других симптомов нельзя заниматься самолечением, а лучше обратиться в поликлинику или больницу, так как бесконтрольное принятие таблеток или лечение народными методами может привести к угрожающим жизни ребенка последствиям.

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