Многие из нас привыкли в выходные дни досыпать за всю рабочую неделю. Но врач Мария Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» предостерегает: перебор со сном может быть так же вреден, как и его недостаток!
Взрослому человеку рекомендуется спать 7 часов в сутки. Недосыпание чревато проблемами с памятью, концентрацией внимания, обменом веществ, а также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и гормональных заболеваний.
Как же улучшить качество сна и не навредить здоровью?
- Спите в одно и то же время как в будни, так и в выходные.
- Не пересыпайте в выходные дни: достаточно спать на 1-2 часа дольше, чем обычно.
- Спите в темное время суток: это поможет сбалансировать работу гормональной системы.
- Создайте комфортные условия для сна: проветрите комнату, выключите электроприборы, используйте ортопедический матрас и подушку.
- Избегайте кофеина и алкоголя перед сном.
- Регулярно занимайтесь спортом, но не непосредственно перед сном.
Здоровый сон – залог хорошего самочувствия и крепкого здоровья!
Следуя этим простым советам, вы сможете высыпаться и заряжаться энергией на весь день.
Помните: если у вас есть проблемы со сном, необходимо обратиться к врачу.