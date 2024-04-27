Многие из нас привыкли в выходные дни досыпать за всю рабочую неделю. Но врач Мария Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» предостерегает: перебор со сном может быть так же вреден, как и его недостаток!

Взрослому человеку рекомендуется спать 7 часов в сутки. Недосыпание чревато проблемами с памятью, концентрацией внимания, обменом веществ, а также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и гормональных заболеваний.

Как же улучшить качество сна и не навредить здоровью?

Спите в одно и то же время как в будни, так и в выходные.

как в будни, так и в выходные. Не пересыпайте в выходные дни: достаточно спать на 1-2 часа дольше, чем обычно.

достаточно спать на 1-2 часа дольше, чем обычно. Спите в темное время суток: это поможет сбалансировать работу гормональной системы.

это поможет сбалансировать работу гормональной системы. Создайте комфортные условия для сна: проветрите комнату, выключите электроприборы, используйте ортопедический матрас и подушку.

проветрите комнату, выключите электроприборы, используйте ортопедический матрас и подушку. Избегайте кофеина и алкоголя перед сном.

Регулярно занимайтесь спортом, но не непосредственно перед сном.

Здоровый сон – залог хорошего самочувствия и крепкого здоровья!

Следуя этим простым советам, вы сможете высыпаться и заряжаться энергией на весь день.

Помните: если у вас есть проблемы со сном, необходимо обратиться к врачу.