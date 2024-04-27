Суббота, 27 апреля, 2024

Врач Беляева рассказала, почему опасно много спать на выходных

Автор: 7info

Опубликовано

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Многие из нас привыкли в выходные дни досыпать за всю рабочую неделю. Но врач Мария Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» предостерегает: перебор со сном может быть так же вреден, как и его недостаток!

Взрослому человеку рекомендуется спать 7 часов в сутки. Недосыпание чревато проблемами с памятью, концентрацией внимания, обменом веществ, а также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и гормональных заболеваний.

Как же улучшить качество сна и не навредить здоровью?

  • Спите в одно и то же время как в будни, так и в выходные.
  • Не пересыпайте в выходные дни: достаточно спать на 1-2 часа дольше, чем обычно.
  • Спите в темное время суток: это поможет сбалансировать работу гормональной системы.
  • Создайте комфортные условия для сна: проветрите комнату, выключите электроприборы, используйте ортопедический матрас и подушку.
  • Избегайте кофеина и алкоголя перед сном.
  • Регулярно занимайтесь спортом, но не непосредственно перед сном.

Здоровый сон – залог хорошего самочувствия и крепкого здоровья!

Следуя этим простым советам, вы сможете высыпаться и заряжаться энергией на весь день.

Помните: если у вас есть проблемы со сном, необходимо обратиться к врачу.

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