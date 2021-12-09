Власти Ряжского района отозвали согласие на проведение митинга по вопросам платного путепровода

Администрация Ряжского района отозвала согласие на проведение митинга по вопросам строительства платного путепровода, сообщается в группе «Реальный Ряжск» Вконтакте.

Власти сослались на Распоряжение Губернатора 70-рг об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса.

Ранее, при согласовании протестной акции, администрация ссылалась на это же распоряжение, говоря о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции, с ограничениями по количеству участников.

Реклама

Напомним, митинг должен был состояться 17 декабря.