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Четверг, 9 декабря, 2021
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В Ряжске пройдёт митинг по вопросам строительства платного путепровода

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Реальный Ряжск

В городе Ряжск Рязанской области 17 декабря состоится согласованный митинг по вопросам строительства платного путепровода, сообщает группа «Народный Контроль» Вконтакте.

Проведением протеста участники хотят добиться сохранения для пользования ж/д переездов 312 и 314 км, бесплатного проезда по путепроводу для местных жителей. 

Кроме того, ряжцы заявили о «выражении публичного мнения общественности по вопросу строительства платного путепровода, разрушения региональной дороги, невозможности использования её для проезда». 

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Напомним, ранее из-за строительства платного путепровода водители Ряжска провели акцию протеста. 

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