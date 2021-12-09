В Ряжске пройдёт митинг по вопросам строительства платного путепровода

В городе Ряжск Рязанской области 17 декабря состоится согласованный митинг по вопросам строительства платного путепровода, сообщает группа «Народный Контроль» Вконтакте.

Проведением протеста участники хотят добиться сохранения для пользования ж/д переездов 312 и 314 км, бесплатного проезда по путепроводу для местных жителей.

Кроме того, ряжцы заявили о «выражении публичного мнения общественности по вопросу строительства платного путепровода, разрушения региональной дороги, невозможности использования её для проезда».

Реклама

Напомним, ранее из-за строительства платного путепровода водители Ряжска провели акцию протеста.