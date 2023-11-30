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Ветерану ВОВ Татьяне Смирновой исполнилось 100 лет

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Фото: сайт Рязанской городской Думы
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В среду, 29 ноября, ветерану Великой Отечественной войны, рязанке Татьяне Смирновой исполнилось 100 лет.

Юбиляршу поздравили депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов. Они вручили имениннице приветственный адрес, цветы, подарки и пожелали крепкого здоровья и семейной поддержки.

Когда началась Великая Отечественная война, Татьяне Смирновой было 17 лет. В годы ВОВ она трудилась на фабрике, после окончания войны работала бухгалтером общепита, а также на касимовской сетевязальной фабрике.

Рязанка награждена медалями за самоотверженный и доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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