Российская адаптация «Постучись в мою дверь» выйдет на ТВ 13 мая

«Постучись в мою дверь» (16+) – популярная турецкая романтическая комедия о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 году, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».

Производством сериала «Постучись в мою дверь в Москве» занималась компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российская версия уже доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.

«Постучись в мою дверь в Москве» расскажет историю круглой отличницы Саши Гордеевой, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но вылетела с последнего курса университета из-за того, что ее именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Обидевшись, девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Но их знакомство оборачивается неожиданностью — Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если 2 месяца будет притворяться его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую.

Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграл актёр Никита Волков – звезда сериала «Трудные подростки». Его партнёршей на экране стала Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер». Героиню Лианы в российской версии «Постучись в мою дверь» будут звать Саша.

Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграли подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграла тётю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя.

Никита Волков, исполнитель главной роли: «Я сам себе изначально поставил условие, что, даже если очень захочется, я ни в коем случае не буду смотреть оригинальный сериал, — потому что иначе ты станешь заложником. Этим я сознательно упростил себе задачу, потому что перед глазами не было примера, на который стоит или не стоит равняться. Я был предоставлен сам себе и режиссеру, мы опирались исключительно на наш сценарий, и это помогло сформировать образ Сергея. Мне кажется, было бы непростительно по отношению к себе и к профессии просто копировать уже достойно проделанную другим работу. У меня иной взгляд на персонажа, как оказалось».

Лиана Гриба, исполнительница главной роли: «Постучись в мою дверь в Москве» — это легкий, светлый, позитивный сериал, который дает возможность вечером забыть о проблемах и окунуться в теплоту, уют и любовь героев и переживать вместе с ними маленькую жизнь».

Телевизионная премьера сериала «Постучись в мою дверь в Москве» состоится 13 мая в 17.00 на телеканале ТНТ. Также проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.