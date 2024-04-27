Суббота, 27 апреля, 2024

Военный эксперт назвал признаки скорого прорыва на СВО

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Минобороны РФ

В арсенале ВС РФ появляются новейшие разработки: от зенитных комплексов С-500 «Прометей» до высокоточных снайперских винтовок. По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, эти поставки, вкупе с ростом числа добровольцев и слаженной работой промышленности, приближают долгожданную победу. Об этом он заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

ЗРК С-500 «Прометей», снайперские винтовки СВЧ и «Астарта» — лишь малая часть современных разработок, поступающих в российскую армию. Промышленность перешла на круглосуточный режим работы, обеспечивая войска всем необходимым.

Вопреки слухам о мобилизации, в армии наблюдается избыток добровольцев, мотивированных и готовых к выполнению задач.

Сочетание этих факторов, по мнению Матвийчука, создает условия для скорого прорыва на территории специальной военной операции.

«У России есть все средства и возможности для победы», — уверен полковник.

Эксперт не берется назвать точную дату, но выражает надежду на победу к середине лета.

Российская армия планомерно наращивает свою мощь, что вселяет уверенность в скорейшее завершение спецоперации и достижение поставленных целей.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Российская адаптация «Постучись в мою дверь» выйдет на ТВ 13 мая

Врач Беляева рассказала, почему опасно много спать на выходных

Работники «Водоканала» устранили засор на Лыбедском бульваре

Страшное пророчество Жириновского о глобальной катастрофе

В Рязани на М-5 «Урал» столкнулись три автомобиля, один человек пострадал

Два человека пострадали в ДТП на трассе М5 под Рязанью

Пожилой мужчина потерял сознание на площади Победы в Рязани

Специалисты Рязанской БСМП освоили передовые методы лечения грыж живота

Прокуратура проверила состояние жилого дома в Касимове

В Рязани прошло первое заседание Совета по взаимодействию с «Движением первых»

В Рязанской области пройдут занятия проекта «Урок цифры»

Рязанские полицейские изъяли 46 литров нелегального алкоголя

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Российская адаптация «Постучись в мою дверь» выйдет на ТВ 13 мая

Новости мира
Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получил дату телевизионной премьеры.

Врач Беляева рассказала, почему опасно много спать на выходных

Новости мира
Перебор со сном может быть так же вреден, как и его недостаток!

Работники «Водоканала» устранили засор на Лыбедском бульваре

Новости Рязани
Аварийная бригада оперативно выехала. В течение двух часов авария была устранена.

Страшное пророчество Жириновского о глобальной катастрофе

Новости мира
В одном из своих интервью, данных в 2004 году, Жириновский говорил о глобальной катастрофе, которая произойдёт через 20 лет и объединит Европу.

В Рязани на М-5 «Урал» столкнулись три автомобиля, один человек пострадал

Новости Рязани
27 апреля в Рязани на 196 километре трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием трех автомобилей