В арсенале ВС РФ появляются новейшие разработки: от зенитных комплексов С-500 «Прометей» до высокоточных снайперских винтовок. По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, эти поставки, вкупе с ростом числа добровольцев и слаженной работой промышленности, приближают долгожданную победу. Об этом он заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

ЗРК С-500 «Прометей», снайперские винтовки СВЧ и «Астарта» — лишь малая часть современных разработок, поступающих в российскую армию. Промышленность перешла на круглосуточный режим работы, обеспечивая войска всем необходимым.

Вопреки слухам о мобилизации, в армии наблюдается избыток добровольцев, мотивированных и готовых к выполнению задач.

Сочетание этих факторов, по мнению Матвийчука, создает условия для скорого прорыва на территории специальной военной операции.

«У России есть все средства и возможности для победы», — уверен полковник.

Эксперт не берется назвать точную дату, но выражает надежду на победу к середине лета.

Российская армия планомерно наращивает свою мощь, что вселяет уверенность в скорейшее завершение спецоперации и достижение поставленных целей.