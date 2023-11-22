В Торговом городке откроется «Резиденция традиций»

В субботу, 25 ноября, на территории Торгового городка в Рязани откроется «Резиденция традиций». Об этом сообщил на заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков.

Резиденция находится в Центре развития народных художественных промыслов (экс-павильон № 23 «Облпотребсоюза»). Здесь будут действовать постоянная экспозиция работ рязанских мастеров, зона мастер-классов.

В 2023 году в Торговом городке заработают чайная с музеем чая и филиал «Музея истории молодёжного движения».

По словам Малкова, все павильоны Торгового городка планируют открыть в 2024 году.