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Суббота, 20 ноября, 2021
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В Спасском районе пьяный мужчина едва не задушил сожительницу

Александр Ильин

В городе Спасск-Рязанский полицейские задержали нетрезвого 42-летнего местного жителя, который подозревается в угрозе убийством своей 32-летней сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

По предварительной информации правоохранителей, пара распивала спиртные напитки у себя в квартире. В один момент между ними вспыхнула ссора, и девушка решила уйти в другую комнату. 

Пьяному мужчине не понравился такой поступок и тот попросил возлюбленную вернуться за стол. Получив отказ, подозреваемый схватил пострадавшую и пригрозил задушить. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предотвратили тяжкое преступление. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.

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