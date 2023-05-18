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В Сочи завершился финал фестиваля Ночной хоккейной лиги

Татьяна Проводина
Фото отдела маркетинга и рекламы ДС "Олимпийский"

С 3 по 17 мая в г. Сочи прошел Финал Всероссийского Фестиваля Ночной хоккейной лиги, где невероятно успешно выступили хоккеисты-любители, представляющие Рязанскую область. Спортсмены представили регион во всех 4 дивизионах.

В дивизионе «Любитель 50+» серебряным призером стала рязанская команда «Автомобилист». Всего в данном дивизионе приняли участие хоккеисты из 44 регионов. Рязанские спортсмены обыграли соперников из Хабаровска, Казани, Ижевска, Санкт-Петербурга, Новосибирска. В финальном матче «Автомобилист» встретился с командой «Гайва» из Перми, где в упорной борьбе немного уступили сопернику и заняли 2 место в стране.

Большого успеха достигла рязанская команда «Альфа» в дивизионе «Лига Мечты». Спортсмены данного дивизиона впервые представляли регион на Всероссийском фестивале, однако это не помешало им обыграть соперников из Орла, Норильска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Вельска. В финальном матче спортсмены шли нога в ногу, но в серии послематчевых бросков, хоккеисты «Альфы» оказались сильнее и стали обладателями золотых медалей Малого кубка «Лиги мечты»! Это первое золото в истории, привезенное хоккеистами-любителями из Сочи.

В дивизионе «Любитель 40+» настоящий прорыв сделала команда «Шкода-Рязань». Впервые за всю историю проведения чемпионата рязанские хоккеисты смогли пробиться в Плей-офф и занять 6 место из 48 представленных регионов.

В дивизионе «Лига Надежды» рязанский регион представила команда «МБ Рязань». Спортсмены старше 18 лет упорно сражались с соперниками, заняв в итоге 14 место из 24 регионов.

Ярким событием фестиваля, по традиции, стал Гала-Матч с участием легенд Отечественного хоккея и лучших представителей команд Ночной лиги. Капитаном Сборной НХЛ был выбран Президент Федерации хоккея Рязанской области, депутат рязанской городской думы Олег Смирнов. Он принял участие в символическом вбрасывании вместе с капитаном Легенд Хоккея, двукратным олимпийским чемпионом, Чемпионом мира Алексеем Касатоновым. Во время матча Олег Смирнов сумел настроить команду на плодотворную игру, а также в нужный момент забил первую шайбу в составе сборной НХЛ, что стало отправной точкой зрелищного матча.

По словам Олега Смирнова, «В этом году рязанские хоккеисты-любители продемонстрировали небывалый успех на Финале Фестиваля. Это говорит о том, что работа НХЛ-Рязань приносит свои плоды, и наши команды готовы наравне соперничать с хоккеистами высочайшего уровня! Хочется верить, что с каждым годом наши результаты будут выше, а Рязань регулярно будет подтверждать звание столицы любительского хоккея».

В Сочи завершился финал фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Сочи завершился финал фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Сочи завершился финал фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Сочи завершился финал фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Сочи завершился финал фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Сочи завершился финал фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Сочи завершился финал фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Сочи завершился финал фестиваля Ночной хоккейной лиги

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