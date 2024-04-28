Священник рассказал об особенностях Страстной Седмицы

Неделя с 29 апреля по 4 мая — последняя неделя перед Пасхой, которая носит наименование «Страстная Седмица». Об особенностях богослужений в эти дни, о том, какие события Церковь предлагает вспомнить, а также о значении великого события Воскресения Христова рассказал рязанский священник Павел Коньков.

В первые три дня страстной седмицы вспоминаются проповеди Иисуса Христа в храме.

Четвертый день, Великий четверг, посвящен тайной вечере Господа с учениками и установлению таинства евхаристии.

В этот же вечер вспоминаются события, связанные с арестом Христа, и совершается богослужение, которое юридически относится к пятнице, но на практике служится в четверг вечером.

Великая пятница и Великая суббота

В Великую пятницу Христос был распят, и в этот день не положено совершать божественную литургию.

В Великую субботу, день молчания, люди готовятся к торжеству, которое случится ночью.

В этом году это будет 5 мая, когда все православные христиане будут собираться в храмах для прославления Христа воскресшего.