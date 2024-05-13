В Рязани отключили горячую воду на улице Бирюзова

13 мая в Рязани в доме №21 корпус 2 по улице Бирюзова планово отключили горячую воду в связи с проведение ремонтно-профилактических работ. Об этом YA62.ru рассказал читатель.

Ранее прошла информация, что в Рязани перенесут плановые отключения горячего водоснабжения из-за похолодания.

В Telegram-канале RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ в комментариях под этой новостью рязанцы пишут, что отключение коснулось не только улицы Бирюзова. Об отсутствии горячей воды сообщили жители улиц Новосёлов, Стройкова, Интернациональной.

В ответ администрация города Рязани написала, что в связи с нормализацией погодных условий графики отключения горячей воды для проведения ремонтных работ МУП РМПТС оставили в утвержденном ранее виде.

График отключения горячей воды в мае доступен по ссылке.