Понедельник, 13 мая, 2024

В Рязани отключили горячую воду на улице Бирюзова

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото из группы МУП РМПТС ВКонтакте

13 мая в Рязани в доме №21 корпус 2 по улице Бирюзова планово отключили горячую воду в связи с проведение ремонтно-профилактических работ. Об этом YA62.ru рассказал читатель.

Ранее прошла информация, что в Рязани перенесут плановые отключения горячего водоснабжения из-за похолодания.

В Telegram-канале RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ в комментариях под этой новостью рязанцы пишут, что отключение коснулось не только улицы Бирюзова. Об отсутствии горячей воды сообщили жители улиц Новосёлов, Стройкова, Интернациональной.

В ответ администрация города Рязани написала, что в связи с нормализацией погодных условий графики отключения горячей воды для проведения ремонтных работ МУП РМПТС оставили в утвержденном ранее виде.

График отключения горячей воды в мае доступен по ссылке.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Андрей Карпунин покидает пост главного врача Рязанской областной клинической больницы

Новости Рязани
Он работал в ОКБ с 1997 года.

Сотрудники ГК «Зелёный сад» встретили День Победы в Бресте

Новости Рязани
Торжества были посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Рязанка рассказала о женщине, которая преследовала ее и просила стать донором крови

Новости Рязани
Инцидент произошел вчера, 12 мая, в парке в Дашках.

15 мая — опасный день для двух знаков зодиака

Новости мира
Астропсихолог Виктор Дао советует Весам и Козерогам сохранять энергию и доверять своей интуиции, чтобы избежать неожиданных испытаний 15 мая.

Бузова раскрыла правду об отношениях с Тимуром Батрутдиновым

Новости мира
Он лапочка, да. Мы с ним хорошие друзья, как выяснилось. Так ни до чего и не дошло