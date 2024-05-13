Понедельник, 13 мая, 2024

Пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса

Автор: 7info

Опубликовано

Tele2 не выявила изменений в поведении клиентов в социальной сети в ходе исследования активности пользователей TikTok – на нее не влияют ни введение, ни снятие ограничений для клиентов из России. Аналитики отмечают, что доля TikTok не меняется и на фоне роста количества пользователей VK и Telegram, которые в основном прирастают за счет аудитории запрещенной на территории РФ Meta и X (бывший Twitter).

Сообщения о снятии социальной сетью ограничений для пользователей и новость о частичной работе сервиса (по сообщению ТАСС) не оказали значимого влияния на поведение клиентов. За сутки 2 мая трафик в TikTok остался на уровне 30 апреля, рост составил 0,4%.

Кроме того, на поведение пользователей значимо не повлияло и решение администрации соцсети ограничить для российских пользователей возможность публиковать контент и просматривать новые ролики на площадке с марта 2022 года. Значительного снижения доли пользователей не произошло – показатель MAU на март 2024 года снизился на 0,3% относительно марта 2022 года, тот же показатель в апреле 2024 года снизился на 1,15% к марту 2022 года.

Оператор связывает сохранение количества пользователей примерно на том же уровне с тем, что в социальной сети с 2019 года клиентами было опубликовано колоссальное количество контента – исчерпать ресурс сервиса почти невозможно. Кроме того, трафик на TikTok по-прежнему не расходует трафик для абонентов оператора.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл». ИНН: 7743895280

erid: 2VtzqusLiL2

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Жители Ряжского района пожаловались на состояние дороги

Рязанцы жалуются на холод в детских садах

На Южной окружной случилась авария

Актриса Ирина Розанова стала «Совестью» заблудившегося чиновника

Рязанский поклонник SHAMAN Федор Харитонов выступит с песнями любимого певца на Почтовой

Названы главные достижения Шойгу на посту министра обороны

Рязанцев призывают сделать прививку против столбняка

В Петербурге полиция штурмом через окно задержала наркосбытчиков

В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов до уровня МРОТ

Правнучка лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск

Машину депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

В программе «Вести. Дежурная часть» рассказали об исчезнувшем рязанце Сергее Пинтелине

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Жители Ряжского района пожаловались на состояние дороги

Новости Рязани
Фото дороги появились в сети 13 мая.

Рязанцы жалуются на холод в детских садах

Новости Рязани
В одном из детских садов Рязани температура в помещении составила +11 градусов.

На Южной окружной случилась авария

Новости Рязани
Фото с места происшествия появились в сети 13 мая.

Актриса Ирина Розанова стала «Совестью» заблудившегося чиновника

Новости Рязани
В авторском скетч-шоу Сергея Светлакова появятся Ирина Розанова, Демис Карибидис, Светлана Листова и другие актеры.

Рязанский поклонник SHAMAN Федор Харитонов выступит с песнями любимого певца на Почтовой

Новости Рязани
Сольный концерт Федора Харитонова состоится сегодня, 13 мая.