Пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса

Tele2 не выявила изменений в поведении клиентов в социальной сети в ходе исследования активности пользователей TikTok – на нее не влияют ни введение, ни снятие ограничений для клиентов из России. Аналитики отмечают, что доля TikTok не меняется и на фоне роста количества пользователей VK и Telegram, которые в основном прирастают за счет аудитории запрещенной на территории РФ Meta и X (бывший Twitter).

Сообщения о снятии социальной сетью ограничений для пользователей и новость о частичной работе сервиса (по сообщению ТАСС) не оказали значимого влияния на поведение клиентов. За сутки 2 мая трафик в TikTok остался на уровне 30 апреля, рост составил 0,4%.

Кроме того, на поведение пользователей значимо не повлияло и решение администрации соцсети ограничить для российских пользователей возможность публиковать контент и просматривать новые ролики на площадке с марта 2022 года. Значительного снижения доли пользователей не произошло – показатель MAU на март 2024 года снизился на 0,3% относительно марта 2022 года, тот же показатель в апреле 2024 года снизился на 1,15% к марту 2022 года.

Оператор связывает сохранение количества пользователей примерно на том же уровне с тем, что в социальной сети с 2019 года клиентами было опубликовано колоссальное количество контента – исчерпать ресурс сервиса почти невозможно. Кроме того, трафик на TikTok по-прежнему не расходует трафик для абонентов оператора.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл». ИНН: 7743895280

erid: 2VtzqusLiL2