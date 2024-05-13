Сотрудники ГК «Зелёный сад» встретили День Победы в Бресте

Представители компании-застройщика, а также Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища, УФСИН России по Рязанской области и городского волонтёрского центра «Добро.Центр» приняли участие в торжествах, посвящённых 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Главным событием стал праздничный парад 9 Мая в центре Бреста. В нём приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, которых провезли мимо зрителей на автомобилях. Затем была представлена военная техника времён Великой Отечественной и современная. Торжественным строем проехали на спецмашинах сотрудники милиции, пожарной службы и скорой помощи.

После этого состоялся Марш Победы, в котором приняли участие рязанцы. Они влились в многотысячную колону, шествующую к главной святыне города – мемориалу «Брестская крепость-герой». Рязанцы возложили к памятнику венки и 24 именных букета по 100 гвоздик – в честь каждого из наших земляков, погибших здесь во время Великой Отечественной войны. Затем для российских гостей состоялась экскурсия по залам Музея обороны Брестской крепости.

– Это очень важно – помнить о тех, кто сражался за нас, – отметил сотрудник ГК «Зелёный сад», бригадир высотно-монтажного участка Сергей Цыбулин. – Сегодня мы отдаём дань памяти погибшим героям, которые отстояли светлое будущее для своих потомков…

Общая память о событиях Великой Отечественной прочно объединяет народы России и Беларуси. Но ежегодная поездка рязанцев в Брест – это не только взгляд в прошлое. Вместе мы строим будущее, достойно отвечаем на внешние вызовы и воспитываем подрастающее поколение в традициях патриотизма.

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