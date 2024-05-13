Названы главные достижения Шойгу на посту министра обороны

За время работы на посту министра обороны России Сергей Шойгу успешно справился с задачей «вылечить армию от остеохондроза». Он изменил систему оперативного управления, о чём рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что при Шойгу увеличилось количество контрактников. Самой сложной задачей для министра было исправить ошибки, допущенные командой Анатолия Сердюкова, бывшего министра обороны. По мнению Баранца, Шойгу удалось достичь прогресса в этом направлении.

Под руководством Шойгу армия стала более профессиональной, было получено много новых вооружений. Россия обогнала армию США на 10–12 лет в развитии, считает эксперт.

Также Баранец упомянул о блестящей операции по мирному возвращению Крыма, которая была проведена под руководством Шойгу. Он также отметил операцию «Сирийский экспресс», когда за считанные часы была переброшена огромная группировка в Сирию.